Colonia Morelos 2 espera que el Interapas cumpla

Habitantes de la colonia Morelos 2 confían en que el organismo Interapas cumpla con el acuerdo de dotar a este sector de agua potable a través de pipas particulares, luego de que hace unos días se manifestaron en las instalaciones de Los Filtros por el desabasto que enfrentan desde hace meses.

"Fuimos a cerrar filtros de Interapas y se nos dio solución de que mientras nos mandarían pipas de agua y el día jueves tenemos una junta a las 11 a. m. para tratar de llegar a un acuerdo favorable para la colonia", expresó una vecina del lugar.

Los afectados señalaron que las manifestaciones se han derivado de que el suministro de agua mediante pipas es insuficiente y ha provocado conflictos entre vecinos, ya que, afirman, la distribución no siempre se realiza de forma equitativa e incluso se da preferencia a algunas personas.

"Solo envían una o dos pipas para toda la colonia, lo que genera inconformidad porque no alcanza para todos; mientras algunos reciben el agua directamente, otros se quedan sin el servicio", expresaron.

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Los inconformes añadieron que existe una falta de coordinación entre las autoridades, pues aseguran que tanto el organismo operador como el Ayuntamiento se deslindan de la problemática sin brindar una solución concreta.

Indicaron que aproximadamente 225 viviendas se encuentran afectadas y debido a la reciente protesta ante el organismo fue que obtuvieron esta respuesta, esperando que el suministro se restablezca mediante la red de forma regular.