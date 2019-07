Comerciantes del Centro, sin ilusión de alza en ventas

Comerciantes establecidos en el primer cuadro de la ciudad descartaron que el regreso a clases vaya a traer consigo un incremento en ventas, tal y como ocurría en años anteriores "a lo mucho vamos a salir tablas", señaló el presidente de la organización Nuestro Centro, Alberto Narváez Arochi.

Explicó que en la época de regreso a clases, los comerciantes más beneficiados son aquellos dedicados a la venta de ropa, calzado y por supuesto las papelerías.

"Ahí particularmente la gente que vende uniformes, calzado y papelerías son los que se ven más beneficiados, ahorita nosotros nos conformamos con salir tablas, mantener ventas y negocios es un gran avance", señaló.

Explicó que, aunque el país aún no entra a una recesión, el crecimiento económico es poco, e incluso a la baja, lo que evita que los comercios crezcan.

Señaló que, siendo muy optimistas, se esperaría que en la temporada de regreso a clases las ventas solo se mantengan, pero no se incrementen.

"Estamos cerca de una recesión, no hay crecimiento, crecer el 1% e irla bajando es algo optimista, entonces creo que no podríamos adelantar vísperas, si quisiéramos ser optimistas, mantener la venta igual que el año pasado sería un gran logro, no creo que haya incremento", concluyó.