Comerciarán artículos alusivos al 14 de febrero en Soledad

La Dirección de Promoción Ciudadana del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, avanza en la elaboración de artículos conmemorativos rumbo a dos de las fechas más próximas en el calendario: el Día del Amor y la Amistad y el Carnaval, con la meta de fortalecer la convivencia social y la participación ciudadana.

Claudia Teresa Salas Rodríguez, titular del área, informó que actualmente el personal a su cargo trabaja en la fabricación de alrededor de 500 "flores eternas", las cuales serán entregadas como un detalle simbólico tanto a la ciudadanía como a trabajadores municipales con motivo del 14 de febrero.

De manera paralela, señaló que también se encuentran en proceso los preparativos para el Carnaval, para el cual se proyecta la elaboración de aproximadamente 500 antifaces, además de máscaras y cuadros fotográficos que formarán parte de las actividades y dinámicas de esta festividad.

Salas Rodríguez explicó que los materiales utilizados en ambos proyectos son principalmente fomi y alambre recocido, mientras que en el caso de los antifaces se recurre también al uso de material reciclable, como parte de una estrategia para optimizar recursos y fomentar prácticas responsables.

La funcionaria destacó que estas acciones buscan generar cercanía con la población mediante pequeños detalles elaborados de manera artesanal, al tiempo que se impulsa la participación del personal municipal en actividades creativas vinculadas a celebraciones de carácter social y cultural.