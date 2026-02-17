Comercio clausura antro por una riña

La Dirección de Comercio Municipal del Ayuntamiento de San Luis Potosí informó que tras una riña registrada a las afueras del establecimiento de bebidas alcohólicas "Miches Bbys", ubicado en la avenida Cordillera de los Himalaya al poniente de la capital, se procedió a su clausura conforme a la normativa vigente.

La medida fue determinada por las autoridades municipales con el objetivo de salvaguardar la seguridad y el orden público, tras los hechos ocurridos fuera del inmueble.

De acuerdo con lo informado, la clausura se sustenta en el Reglamento de Actividades Comerciales y de Espectáculos Públicos, el cual establece que los establecimientos con venta de bebidas alcohólicas deben garantizar condiciones de seguridad tanto al interior como en su exterior inmediato, además de prevenir situaciones que alteren el orden público.

Las autoridades señalaron que, con motivo de la celebración del Día del Amor y la Amistad, se mantuvo supervisión permanente en antros y bares de la ciudad, a fin de verificar que no se permitiera el ingreso de menores de edad y que se respetaran los horarios autorizados.

Indicaron que el objetivo de estos operativos es que la ciudadanía pueda disfrutar de las festividades con responsabilidad y en un ambiente de tranquilidad, al tiempo que reiteraron su compromiso con el fortalecimiento de la seguridad en la capital.