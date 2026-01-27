logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Aves migratorias hallan refugio en el Tangamanga I

Fotogalería

Aves migratorias hallan refugio en el Tangamanga I

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Comercio y servicios sí generaron empleos

Por Martín Rodríguez

Enero 27, 2026 03:00 a.m.
A
Comercio y servicios sí generaron empleos

Según los datos de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo local, el comercio y los servicios sostuvieron la generación de empleos en 2025 y se basa en datos del cierre de año del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Para el caso particular de noviembre de 2025, el presidente del organismo empresarial, Fernando Díaz de León Hernández, dijo que hay un registro de 80 mil 779 empleos, contra 78 mil 053 fuentes de trabajo en el mismo mes pero de 2024. 

Otra comparativa incluye que en el sector servicios, el reporte indica 60 mil 579 altas en el IMSS en el mismo mes del año 2025 y 59 mil 779 para noviembre de 2024. 

Sin citar nombres, dijo que en otros sectores estratégicos de la economía se percibe un contraste, porque los empleos disminuyeron, condición que atribuyó a las complicaciones generadas por las relaciones bilaterales y las complejidades de la política internacional.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Recordó que uno de los factores que de manera mayor han golpeado a la economía, se encuentra en la incertidumbre generada por el propio gobierno estadounidense, en la implementación de políticas arancelarias con fines de proteccionismo comercial.

Advirtió que si bien el comercio y los servicios mantienen una dinámica de mejoría, hay inversiones, establecimiento de líneas de producción y proyectos de ampliación industrial que se encuentran trastocadas por el problema internacional.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Semujeres presume avances en control interno y evaluación institucional
    Semujeres presume avances en control interno y evaluación institucional

    Semujeres presume avances en control interno y evaluación institucional

    SLP

    Redacción

    La dependencia informó resultados de 2025

    Ayuntamiento reconoce incidente con menor en Morales
    Ayuntamiento reconoce incidente con menor en Morales

    Ayuntamiento reconoce incidente con menor en Morales

    SLP

    Redacción

    Anuncian demolición de palapas en mal estado

    Ordena Galindo investigar alza salarial a director de Interapas
    Ordena Galindo investigar alza salarial a director de Interapas

    Ordena Galindo investigar alza salarial a director de Interapas

    SLP

    Rolando Morales

    El alcalde señaló que dicho ajuste no corresponde a la política de sueldos en el Ayuntamiento

    Sigue abierto el proceso de admisión 2026 a la UASLP
    Sigue abierto el proceso de admisión 2026 a la UASLP

    Sigue abierto el proceso de admisión 2026 a la UASLP

    SLP

    Pulso Online

    Un número considerable de jóvenes ya han comenzado a crear sus cuentas y a registrar su información, informó la casa de estudios