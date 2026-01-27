Comercio y servicios sí generaron empleos

Según los datos de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo local, el comercio y los servicios sostuvieron la generación de empleos en 2025 y se basa en datos del cierre de año del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Para el caso particular de noviembre de 2025, el presidente del organismo empresarial, Fernando Díaz de León Hernández, dijo que hay un registro de 80 mil 779 empleos, contra 78 mil 053 fuentes de trabajo en el mismo mes pero de 2024.

Otra comparativa incluye que en el sector servicios, el reporte indica 60 mil 579 altas en el IMSS en el mismo mes del año 2025 y 59 mil 779 para noviembre de 2024.

Sin citar nombres, dijo que en otros sectores estratégicos de la economía se percibe un contraste, porque los empleos disminuyeron, condición que atribuyó a las complicaciones generadas por las relaciones bilaterales y las complejidades de la política internacional.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Recordó que uno de los factores que de manera mayor han golpeado a la economía, se encuentra en la incertidumbre generada por el propio gobierno estadounidense, en la implementación de políticas arancelarias con fines de proteccionismo comercial.

Advirtió que si bien el comercio y los servicios mantienen una dinámica de mejoría, hay inversiones, establecimiento de líneas de producción y proyectos de ampliación industrial que se encuentran trastocadas por el problema internacional.