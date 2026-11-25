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El gobierno de Villa de Pozos inició una obra de reparación - substitución de drenaje estropeado en la Calle 26 del sector de Rancho Viejo II. Esto, luego de múltiples denuncias de las y los residentes por fugas de aguas residuales que ya estaban afectando la salud pública.

Las labores son ejecutadas por la Dirección de Infraestructura Municipal, que actualmente realiza trabajos de levantamiento del pavimento para retirar y rehabilitar la línea de drenaje dañada, luego de los reportes presentados por habitantes de la zona debido a la presencia de aguas negras en la superficie de la calle.

El titular de la dependencia, Antonio Rodríguez Rangel, explicó que la intervención fue necesaria ante la falta de atención oportuna por parte de Interapas, organismo que legalmente mantiene la responsabilidad sobre la operación, mantenimiento y reparación de la red sanitaria y de alcantarillado en Villa de Pozos.

De acuerdo con autoridades municipales, las fugas representaban un riesgo para la salud de las familias residentes de Rancho Viejo II, además de generar molestias constantes para peatones y automovilistas que transitan por el sector.

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