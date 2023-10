"¡Cómo les gusta golpetear... las pensiones están garantizadas!", dice Coronado Puente

"El tema del adeudo, es un tema que cómo les ha gustado golpetear por ahí, pero la realidad como lo ha dicho el señor gobernador, las pensiones están garantizadas", reclamó Luis Arturo Coronado Puente, titular de la Dirección General de Pensiones (DGP) del estado.

El 13 de septiembre pasado, se dio a conocer que el adeudo del gobierno de José Ricardo Gallardo Cardona con la DGP superó el techo de los 4 mil millones de pesos. A la actual administración le corresponde el 70.3 por ciento de la suma, mientras que el pasivo de los gobiernos anteriores equivale al 29.7 por ciento.

Después de acudir a una reunión con la Comisión de Hacienda del Estado del Poder Legislativo, refirió que de forma mensual se cubren la prestación a los beneficiados, por lo tanto, no existe un mes en que no se haya aplicado el pago.

En entrevista, el funcionario estatal recordó que existe una resolución, donde un juez federal ordenó a la institución garantizar las pensiones de los trabajadores.

Cuestionado sobre si el incumplimiento del ordenamiento judicial podría derivar en el inicio de un proceso penal, respondió: "a ver, porque no cumplir si precisamente estamos aquí para sí cumplir... no hay que ver por qué no, sino por qué sí".

Al igual que otros directores de gestiones pasadas, coincidió que es necesario la presentación de una reforma en la materia, dado que el tema tiene una dinámica diversa donde se considere mínimos de edad, máximos de pensiones y los incrementos de las cuotas pensionales.

"Para el próximo año las pensiones están garantizadas; que los pensionados tengan esa seguridad de que no se les va a dejar de pagar su beneficio pensional", concluyó.