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Comparecencias no deben ser para cuestionar: HSC

La declaración luego de la propuesta para mandar a llamar a la titular de la CEDH

Por Ana Paula Vázquez

Octubre 01, 2026 03:00 a.m.
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Comparecencias no deben ser para cuestionar: HSC
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      Las comparecencias en el Congreso del Estado, no son para cuestionar ni confrontar a los funcionarios que acuden, sostuvo el coordinador del PVEM, Héctor Serrano Cortés, ante la propuesta de llamar a la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Giovanna Itzel Argüelles Moreno.

      "Las comparecencias no son para cuestionar, ni mucho menos tratar de contravenir al funcionario que se presenta", afirmó Serrano Cortés, quien consideró que estos ejercicios sirven para precisar información y transparentar el desempeño de quienes son invitados por el Legislativo. Aunque respaldó la propuesta para que 

      Argüelles Moreno acuda, sostuvo que primero deberán realizarse las comparecencias vinculadas con el informe de gobierno.

      El planteamiento para llevar a la titular de la CEDH al Congreso surgió en la Comisión de Derechos Humanos, en medio de cuestionamientos sobre el desempeño resolutivo del organismo y la falta de información actualizada sobre sus recomendaciones. Serrano Cortés, sin embargo, calificó como "extraordinario" el trabajo de Argüelles Moreno y afirmó que "a mí me parece que la Presidenta ha actuado de manera correcta y es para mí un orgullo que esté trabajando muy bien", defendió. 

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      Mientras la propuesta permanece sobre la mesa, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Roberto García Castillo, informó que las comparecencias de funcionarios estatales se realizarán los días 19, 20 y 21 de octubre. La Secretaría General de Gobierno iniciaría, seguida por Finanzas y Educación, aunque la lista todavía podría ampliarse.

      García Castillo señaló que lo que aún no está definido es la metodología, debido a que legisladores propusieron incorporar a otros funcionarios y establecer un esquema de réplica y contrarréplica. Será la próxima semana cuando la Jucopo determine el formato definitivo y qué funcionarios acudirán, por lo que la posible comparecencia de la presidenta de la CEDH continúa sin resolverse.

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