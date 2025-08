En 2027, ningún familiar de gobernantes en funciones podrá postularse bajo las siglas de Morena, reiteró en San Luis Potosí, la presidenta nacional del partido, Luisa María Alcalde Luján.

En rueda de prensa, confirmó que la restricción obedece a un acuerdo aprobado por el Consejo Nacional del Movimiento y será obligatoria en todos los estados.

El anuncio ocurre en un contexto en el que Morena comienza a definir su estrategia electoral, aunque en San Luis Potosí todavía no está claro si competirá en solitario o en alianza con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT). Alcalde Luján reconoció que las negociaciones con otras fuerzas políticas no han iniciado y que deberán esperar los tiempos legales para abrir ese diálogo.

?? | Con Morena, ningún familiar de actuales gobernantes: Alcalde Luján

- En su visita a San Luis Potosí, señaló que eso no significa que no puedan existir alianzas con el PVEM

La nota completa: ??https://t.co/TyTJVi7SJ8 pic.twitter.com/IxfE9ErmPM — Pulso Online (@pulso_mx) August 5, 2025

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"No podemos llevar a familiares de los actuales gobernantes bajo las siglas de Morena... esto no significa que no pueda haber una alianza", declaró la dirigente, al insistir en que la definición sobre coaliciones se comunicará una vez que sea tomada.

La medida marca un precedente dentro del partido, que en procesos electorales anteriores ha enfrentado cuestionamientos por la postulación de perfiles cercanos a funcionarios en activo.

A falta de detalles sobre cómo se aplicará la disposición, queda por definirse si este veto tendrá impacto en las candidaturas locales y en la dinámica de alianzas rumbo a 2027.