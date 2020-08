Con tratamiento, solo 1% de las personas con hepatitis C

Tras considerar como "histórico" el acuerdo firmado por el Gobernador del Estado y director del INSABI para garantizar que toda la población potosina tenga acceso gratuito al tratamiento de la hepatitis C, la secretaria de Salud, Mónica Liliana Rangel Martínez, indicó que el tema es tan grave en nuestro país que se estima que de las casi 600 mil personas que se encuentran infectadas solo el 1% recibe tratamiento debido al alto costo de éste.

"Creo que es un acuerdo realmente trascendente, que es un acuerdo histórico, porque la hepatitis C ha existido y existe en nuestro país y te doy algunas cifras: en general, en México se estima que hay entre 400 y 600 mil personas infectadas, que de esas el 65% tiene una infección crónica, el 25% sabe que tiene la enfermedad y solo el 1% recibe tratamiento por su alto costo que oscila entre los 120 y 140 mil pesos".

"Al ser un tratamiento de alto costo se consideraba como un gasto catastrófico y por ello solamente algunas unidades estaban acreditadas para poder otorgar este tratamiento cuando existía el Seguro Popular y una de ellas era el Hospital Central, pero esto va mas allá de esta cifra porque por ejemplo, de cada mil personas 650 tienen una infección crónica, es decir ya tiene hepatitis y ya la han desarrollado de manera continua por largo tiempo; de éstas personas contagiadas solamente 162 conocen que tienen esta enfermedad y solo una esta en tratamiento, esa es la magnitud del problema que existe en México y obviamente San Luis Potosí no esta ajeno a ello", precisó la Secretaria de Salud.

Mónica Liliana Rangel Martínez explicó que hay diferentes tipos de hepatitis, pero la de tipo C es tan grave que generando que el hígado se torne duro, que llegue a no funcionar y que, -inclusive-, pueda llegar a generar cáncer.

"Existe la hepatitis A que es la que generalmente le da a la población, principalmente a los niños y que provoca que se pongan amarillos, que se les mande a descansar y que se les aísle para así para poder manejar su sintomatología, pero la hepatitis C lo que provoca es que va haciendo que el hígado se haga duro, que no funcione y que inclusive pueda desarrollar cáncer de hígado, por lo que sí es importante el que mucha gente que tiene la enfermedad y no lo sabe tenga acceso al tratamiento, porque antes aunque supiera que estaba infectado no podía acceder a él porque por su alto costo que es superior a los 120 mil pesos no estaba a su disposición".

"De ahí deriva la importancia que tiene la firma de este convenio con el INSABI mediante el cual hoy nos están dando la oportunidad de poder hacer tamizaje a la totalidad de la población independientemente de su derechohabiencia; por ello el total de los potosinos y las potosinas podrán ser tamizados y con ello podrán saber si tienen hepatitis C y si se les detecta en ese tamizaje que salen positivos entonces se les tomará una carga viral para determinar que efectivamente tienen hepatitis C y qué tanto virus está circulando en su organismo, para en base a ello proporcionarles el tratamiento de manera gratuita", enfatizó.

Tras explicar que el tratamiento que cura la Hepatitis C consiste en tabletas y que no se tiene la mayor complicación para poderlas distribuir, Mónica Liliana Rangel Martínez indicó también que el beneficio que se otorgará a las personas irá más allá del diagnóstico y la cura, ya que en la actualidad hay muchos potosinos que inclusive no saben aún que están contagiados por haber sido transfundidos antes de 1984 en que no se tenían tantas pruebas para garantizar que la sangre fuera 100% segura o simplemente porque fueron contagiados a través de relaciones sexuales.

"La Hepatitis C se transmite a través de la transfusión de la sangre o de las relaciones sexuales, entonces es importante el tamizar a la población, lo que representa un beneficio enorme para San Luis Potosí, sobre todo por la accesibilidad que se está dando a través de este convenio con un tratamiento que estábamos muy lejos de pensar que fuera factible en nuestro estado".

Comentó que la tasa de prevalencia que se ha encontrado cuando se tamiza porque hay una donación de sangre y que se llevan a cabo las pruebas en San Luis Potosí es mayor que a nivel nacional en menos de 1.1 puntos porcentuales, lo que hace a la autoridad estatal voltear a ver esa enfermedad que pocos saben que existe, que pocos saben que pueden estar teniendo y que ya con este programa se puede evitar que se dañe su hígado o se genere un cáncer hepático.

"Generalmente es ya cuando empiezan a tenerse complicaciones con el hígado que los pacientes empiezan a ir con su medico porque inician a tener sintomatología similar a la de la hepatitis normal, porque se empiezan a poner hictéricos, porque empiezan a tener dolor hepático y al comenzar a realizarse las pruebas de funcionamiento hepático es que se conoce el resultado y hasta donde nos damos cuenta y ya la enfermedad esta muy avanzada: inclusive los pacientes no recordaron ni cómo fue que la pudieron haber contraído hasta que se les hace un interrogatorio y en muchas de las ocasiones se llega a la conclusión de que fue a través de una transfusión sanguínea y que no nos dimos cuenta porque en ese momento no se tenía la disponibilidad de la prueba y es ahora después de 20 años que ya empieza a desarrollar sintomatología y ya se tienen complicaciones que se detecta la enfermedad"