Con un retraso entrega CEDH su informe anual

La entrega del informe anual 2025 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) se realizó este sábado ante la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, después de que el jueves 26 su presidenta, Giovanna Itzel Argüelles Moreno, no acudiera a la sesión programada en medio de señalamientos públicos, por presunto uso indebido de mecanismos institucionales contra personas que habían acudido al organismo como víctimas.

Durante la presentación, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, diputado Marco Antonio Gama Basarte, señaló: "Recibimos este informe con respeto institucional, con la apertura al diálogo y con la convicción, de que todo ejercicio de evaluación responsable contribuye a consolidar un organismo cada vez más fuerte y cercano a la ciudadanía".

El informe llega en medio de cuestionamientos persistentes por parte de colectivos de víctimas y organizaciones civiles, que han señalado la ausencia de cambios sustanciales en la atención brindada por la CEDH.

Entre las inconformidades mencionan la exclusión de colectivos en reuniones, la baja emisión de recomendaciones formales, deficiencias estructurales en los procesos de atención y presunto abuso de poder por parte de la titular del organismo.

Por su parte, Argüelles Moreno sostuvo que existe comunicación permanente con la actual Legislatura y afirmó que ha encontrado disposición en diputadas y diputados para trabajar en la agenda de derechos humanos. "Estamos permanentemente en comunicación y noto legisladoras y legisladores preocupados y ocupados por los derechos humanos y con esa sensibilidad en la comisión Legislativa", dijo.

La entrega del informe se concretó dos días después de lo previsto y en un contexto de inconformidad.