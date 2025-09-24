logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

JTEKT EN CIUDAD SATÉLITE, SLP

Fotogalería

JTEKT EN CIUDAD SATÉLITE, SLP

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Concentran 30 colonias la violencia de género

Mujeres mayores, niñas y niños, son las principales víctimas de esta situación

Por Rolando Morales

Septiembre 24, 2025 03:00 a.m.
A
Concentran 30 colonias la violencia de género

La titular de la Instancia Municipal de las Mujeres del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Martha Orta Rodríguez, informó que se han identificado 30 colonias consideradas “de calor” por la alta incidencia de reportes relacionados con violencia intrafamiliar y de género.

Estas zonas, explicó, fueron definidas a partir del análisis de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) al registrar un mayor número de solicitudes de apoyo y llamadas a la línea de emergencia habilitada para atender estos casos, la cual es 44-48-22-36-35.

Entre ellas se encuentran sectores como Las Terceras, la colonia Popular, Arbolitos y Santa Fe.

Orta Rodríguez señaló que, la estrategia “Con Nosotras” busca atender las causas de la violencia desde el territorio, a través de la difusión del violentómetro, trípticos informativos y asesoría jurídica y psicológica en programas como Capital al 100 y Domingo de Pilas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La funcionaria destacó que en los últimos dos meses la línea de apoyo ha recibido entre tres y cuatro llamadas diarias, no todas de auxilio inmediato, pero sí de información y orientación.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Expo Potosí Industrial 2025 reunirá a 600 empresas de 20 países en San Luis
    Expo Potosí Industrial 2025 reunirá a 600 empresas de 20 países en San Luis

    Expo Potosí Industrial 2025 reunirá a 600 empresas de 20 países en San Luis

    SLP

    Redacción

    El evento se realizará el 9 y 10 de octubre con 600 empresas, 500 compradores y más de mil reuniones de negocio.

    Gabinete estatal alista comparecencias por glosa del 4º Informe
    Gabinete estatal alista comparecencias por glosa del 4º Informe

    Gabinete estatal alista comparecencias por glosa del 4º Informe

    SLP

    Pulso Online

    El Congreso definirá fechas para que los secretarios expongan avances

    No llega el pago a maestros de Telesecundarias
    No llega el pago a maestros de Telesecundarias

    No llega el pago a maestros de Telesecundarias

    SLP

    Ana Paula Vázquez

    Los trámites de homologación permanecen detenidos, explicó Juan Carlos Torres Cedillo

    Sánchez Zumaya no es desafío para el PVEM: Morquecho
    Sánchez Zumaya no es desafío para el PVEM: Morquecho

    Sánchez Zumaya no es desafío para el PVEM: Morquecho

    SLP

    Ana Paula Vázquez

    Esto, luego de que ayer formalizó su afiliación a Morena