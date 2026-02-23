Concluye reparación de pozos del Interapas

Tras diversas manifestaciones y denuncias ciudadanas, el organismo Operador de Agua Interapas informó que durante los últimos días se ha puesto de nueva cuenta en operación el funcionamiento de los pozos del Mezquital III y Central de Maquinaria.

El organismo operador Interapas concluyó la rehabilitación del pozo Mezquital III, ubicado al norte de la ciudad de San Luis Potosí, el cual ya se encuentra nuevamente en operación para fortalecer el suministro de agua en su zona de influencia.

Los trabajos incluyeron la instalación de un nuevo equipo de bombeo, con el objetivo de garantizar una operación más eficiente. El restablecimiento del servicio por red será gradual en las colonias que dependen de esta fuente, entre ellas: Haciendas de Jacarandas, Arboledas de Jacarandas, Juan Pablo, Buenos Aires, Privada Boreal, Privada Amanecer, Privada La Brisa, Mezquital, Condado del Sauzal, Jardines del Sauzal, El Rosedal, Privada San Angelín, Los Salazares, Santa Rosa y Rinconadas.

Durante el periodo de rehabilitación, el organismo brindó apoyo mediante camiones cisterna para reducir las afectaciones a las familias de las zonas involucradas mientras se concluían las maniobras.

Asimismo, Interapas informó también la entrada en operación del pozo Central de Maquinaria, que abastece a siete colonias del municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

Con la puesta en marcha de esta fuente, el suministro comenzará a regularizarse de manera paulatina en San Felipe, Valle Santiago, Privadas San Jorge, Privadas La Raza, Rinconada San Pedro, Privada La Hacienda y Central. El organismo indicó que mantendrá el monitoreo constante para asegurar el correcto funcionamiento del pozo y puso a disposición de la ciudadanía la línea Acuatel 444 123 64 00 para reportes o solicitudes de información.