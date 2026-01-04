Concluye SCT trámites rezagados por 10 años
Un total de 267 familias ahora cuentan con certeza jurídica
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno del Estado cerró 2025, con un balance que busca marcar distancia frente a prácticas del pasado: la conclusión de trámites que permanecieron detenidos durante más de una década y que, en algunos casos, se remontaban hasta 2007. El ajuste permitió otorgar certeza jurídica a 267 familias y evidenció el tamaño del rezago que se acumuló durante años en la administración pública estatal.
De acuerdo a información de la dependencia, la regularización de estos expedientes no sólo implicó destrabar procesos administrativos, sino enfrentar inercias heredadas que mantuvieron sin resolución de concesiones, permisos y autorizaciones vinculadas al transporte público. El cierre de estos casos, sostuvo, representa un intento por recomponer la relación entre la autoridad y los usuarios del sistema.
Entre los asuntos atendidos se encuentran títulos de concesión, cesiones de derechos, reordenamientos de rutas y movimientos administrativos de unidades, trámites que impactan directamente en la operación del transporte y que durante años quedaron en un limbo jurídico. La dependencia asegura que todos los procesos se realizaron bajo los lineamientos oficiales vigentes, con el objetivo de restablecer legalidad en un sector históricamente señalado por desorden y discrecionalidad.
Con la llegada de 2026, la SCT plantea mantener la misma línea de trabajo para evitar que el rezago vuelva a acumularse.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
La estrategia contempla una revisión constante de los procedimientos internos y un esquema de seguimiento permanente, en un intento por pasar de la corrección reactiva a una administración preventiva.
Más allá de los números, el reto para la dependencia será sostener este ritmo y traducirlo en una mejora estructural. La regularización de trámites apunta a fortalecer el orden institucional y la transparencia, pero también pone a prueba la capacidad del gobierno estatal para que el cierre de viejos pendientes no sea un episodio aislado, sino el inicio de una gestión más eficiente y confiable en el sector transportes.
no te pierdas estas noticias
Protestan en SLP contra intervención de EU en Venezuela
Pulso Online
Unos 40 manifestantes se concentraron frente al Congreso del Estado
Dos jóvenes sufrieron amputaciones por pirotecnia en la Huasteca
Huasteca Hoy
Ingresaron a los dos hospitales más importantes de la zona
Quejas rebasan al Centro de Conciliación Laboral
Ana Paula Vázquez
Ochoa Limón reconoció que enfrentan insuficiencia de personal