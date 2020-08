Condenan iglesias vandalismo; “que se pinten la cara”

Mientras la iglesia católica condenó las expresiones escritas con aerosol en un templo de la capital y analiza presentar una denuncia al respecto, activistas feministas evaluaron que, en tanto haya intromisión del clero en temas del Estado, las mujeres seguirán manifestándose de esa y otras formas.

Personas desconocidas realizaron pintas la madrugada de ayer en favor de la despenalización del aborto, en la fachada del templo de San Miguelito. Por los gráficos pintados en la pared, se presume que fueron integrantes de colectivos feministas.

En los mensajes se leía: “Anti Derechos”, “Aborto legal”, “Sera Ley”, “Sacerdotes pederastas y pedófilos”, los cuales solo duraron unas horas, pues fueron cubiertos con pintura por parte del personal del templo.

Al respecto, Juan Jesús Priego Rivera, vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, criticó que ese tipo de acciones suceden porque no hay consecuencias, y las autoridades “no quieren llamar a cuentas” a quien o quienes las llevan a cabo.

El sacerdote contrastó que las feministas defienden una causa no compartida por la iglesia, y mientras ellas rayan los templos, que en ciertos casos están tipificados como delitos en el Código Penal Federal “nosotros no vamos a rayarles sus casas”. Añadió que el clero no toma ese tipo de decisiones legislativas; “es el Congreso”, acotó.

“Es cierto que hay libertad de expresión…pues que la expresen de otra manera; que se pinten la cara, pero los monumentos que son propiedad de todos, ojalá que los respeten y si no los respetan, ojalá que la autoridad haga algo”, puntualizó.

Por separado, Arely Torres Miranda, feminista y defensora de Derechos Humanos, dijo que la conquista de Derechos no es una concesión ni un favor, sino una obligación del Estado, que incluye la autonomía y el derecho a decidir sobre su cuerpo.

Enfatizó que, si bien el Congreso del Estado desechó recientemente dos iniciativas para despenalizar el aborto, las potosinas siguen organizadas, con la exigencia y búsqueda de espacios para evidenciar su inconformidad.

“Somos marea y que la marea usualmente cuando se hace para atrás, usualmente es para regresar con más fuerza. Que nos hayan desechado las iniciativas solamente es un obstáculo que vamos seguramente a librar y que tarde o temprano, esto va a ser ley”, asentó.

Ya en otras ocasiones, ese y otras iglesias católicas del Centro Histórico capitalino han sido cubiertas con expresiones de protesta, bajo la consigna de despenalizar la interrupción fetal en el estado.