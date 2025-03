Condicionarían analizar las iniciativas ciudadanas

La diputada Sara Rocha Medina presentará una iniciativa de reforma a la Constitución local, para establecer como requisito para presentar iniciativas de ley de carácter ciudadano, contar con firmas de apoyo del 0.13 por ciento de la Lista Nominal de Electores para poder ser tomada en cuenta por el Congreso del Estado, equivalente a más casi 3 mil personas.

La propuesta está publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Sesión Ordinaria del martes 4 de marzo, y busca homologar la disposición federal, establecida en la Constitución Política, que condiciona el derecho de los ciudadanos a presentar iniciativas de ley, debiendo pasar por un proceso de respaldo ciudadano colectivo para poder ser tomadas en cuenta por el Congreso de la Unión.

Su iniciativa busca reformar el artículo 61, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, el cual establece que el derecho a iniciar leyes corresponde a los diputados, al gobernador del Estado, al Supremo Tribunal de Justicia, a los ayuntamientos y a los ciudadanos.

La legisladora propone como requisito contar con apoyo de por lo menos el 0.13 por ciento de la Lista Nominal para presentar una iniciativa ciudadana de ley, al igual que lo establecido en la ley federal. En San Luis Potosí, actualmente la lista está conformada por 2 millones 199 mil 174 ciudadanos, siendo el 0.13 por ciento un total de 2 mil 859 personas que deben mostrar su apoyo a una iniciativa ciudadana para que esta sea recibida en el Poder Legislativo Estatal.

La legisladora argumenta en su exposición de motivos que si todos los habitantes que forman parte del listado nominal “decidieran hacer uso el derecho de iniciativa al mismo tiempo, e incluso en distinto momento, bajo contextos, temáticas y alcances diferentes, la estructura organizacional del Congreso del Estado no se daría abasto”.

Rocha Medina señala que esta propuesta “no pretende coartar el derecho de los ciudadanos a presentar iniciativas”, sino que las iniciativas ciudadanas “atiendan al sentimiento de una colectividad que se dirige en un mismo rumbo, y no solamente reducirla en un instrumento de unos cuantos, que representan un interés particular, provocando que este mecanismo de participación no cumpla con la finalidad para la cual fue creada”.