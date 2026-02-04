logo pulso
Confía el Verde ganarle a la SCJN en pleito por I. A.

Por Ana Paula Vázquez

Febrero 04, 2026 03:00 a.m.
A
Confía el Verde ganarle a la SCJN en pleito por I. A.

El Congreso del Estado confía en contar con los elementos jurídicos necesarios para obtener una resolución favorable de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra la Ley que Regula el Uso Indebido de la Inteligencia Artificial, afirmó el diputado del PVEM Héctor Serrano Cortés.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) informó que la Coordinación de Asuntos Jurídicos ya atiende la notificación de la Corte y trabaja dentro de los plazos establecidos para dar respuesta. "Seguimos sosteniendo que existen los elementos jurídicos para poder obtener un resultado a favor del Congreso", sostuvo.

Serrano Cortés reconoció que judicializar este tipo de temas implica un riesgo, ya que las resoluciones de la SCJN son inapelables; no obstante, insistió en que el Congreso cuenta con argumentos sólidos a su favor. Añadió que el debate sobre el uso de la inteligencia artificial ha cobrado tal relevancia que incluso comienza a perfilarse en discusiones vinculadas con la reforma electoral.

"Siempre existe un riesgo de que este tipo de asuntos se judicialicen, la Suprema Corte es una instancia inapelable en las resoluciones que se generan; sin embargo, insisto, consideramos que hay elementos favor, es un tema que además se ha venido abordando, pareciera que se quiere incluir incluso en la reforma electoral", declaró. 

El legislador señaló que abordar este tema era inevitable por su trascendencia y aseguró que el Congreso cumplió con el procedimiento legislativo "al escuchar distintas voces y realizar un trabajo exhaustivo". Consideró que la discusión ya se encuentra instalada y que San Luis Potosí ha sido "punta de lanza" en este debate desde el ámbito legislativo. 

