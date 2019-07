Confía la SCT en lograr legalizar servicio de Uber

Anuncia la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que existe la posibilidad de que la próxima semana se logre un acuerdo con la plataforma de Uber; sigue el diálogo con los representantes de la compañía, indicó el titular de la dependencia, Fernando Chávez Méndez.

"Lo importante es que al registrarse podrán operar de manera legal, con lo cual también se estará brindando seguridad a los usuarios".

Sobre las agresiones de taxistas en contra de los operadores de Uber y usuarios, Chávez Méndez aseguró que se han abocado a dialogar con los líderes de las diversas organizaciones de taxistas, para insistir en que el trabajo lo tienen que realizar con respeto y sin violencia, ya que no tienen por qué enfrentarse con ningún automovilista que se encuentre circulando de forma irregular o que pertenezca a ciertas plataformas.

Aseveró que los operativos continuarán funcionando contra los vehículos irregulares, y no específicamente contra alguna plataforma en particular.

Exhortó al pasajero de Uber, que presuntamente fue golpeado por taxistas cuando salía de la Terminal Terrestre Potosina (TTP), a presentar su denuncia, ya que al momento solo se sabe lo que circula en redes sociales, que fue agredido cuando abordo el Uber, pues al parecer eso ocasionó la molestia de los ruleteros.

"Hasta el miércoles por la tarde no había ninguna denuncia presentada; si es muy importante que se presente, y conocer el número de los taxis, ya que no podemos actuar si no se cuenta con esa denuncia oficial".

Aseguró el funcionario que ya han retirado licencias a taxistas que han participado en agresiones en contra de los conductores de la plataforma.