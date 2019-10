Confirmados, 763 casos de dengue en SLP y dos decesos relacionados con la enfermedad

En la actualidad, San Luis Potosí registra 763 casos de dengue, de los cuales se analizan dos decesos que pudieran relacionarse con dicha enfermedad, reportó Mónica Liliana Rangel Martínez titular de la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado (Ssa).

Precisó que, si bien analizan dicha cifra, hasta el momento ya se descartaron cuatro fallecimientos no vinculados con el citado padecimiento.

Reveló que de la totalidad de pacientes se confirmaron tres casos autóctonos en la Zona Metropolitana, por lo cual se ejecuta una búsqueda intencional "y seguramente vamos a encontrar más número de casos".

Al respecto, indicó que ayer la Federación autorizó la contratación de 20 trabajadores para dicha zona conurbada, quienes desarrollarán labores de control de vector y ubicar posibles personas enfermas.

En entrevista, refirió que del total, tres casos se acreditaron como graves -o hemorrágicos-, cuyos pacientes fueron dados de alta médica "y ya están en sus domicilios", acotó.

Precisó que la dependencia detectó la presencia de los cuatro serotipos de dengue, del 1 al 4, de los cuales el 3 era el más agresivo y si se presentaba en una segunda ocasión provocaba manifestaciones hemorrágicas, sin embargo, a nivel nacional el tipo 2 ha generado gravedad y decesos.

"El movimiento de población, la migración y cambios climáticos sí nos están favoreciendo el desarrollo del vector. Entonces no es una situación que se vea fácil, no es un panorama epidemiológico que se va a cortar con el frío, antes así sucedía, hoy no lo estamos viendo de esa manera", argumentó.

Alertó que las confirmaciones de contagios seguirán presentándose en la entidad, por ende, se mantiene el reforzamiento de acciones preventivas con estados circunvecinos.

"Estamos precisamente en la temporada donde hay un repunte (...) Está la época de lluvias, de huracanes, de tormentas tropicales; hay acumulación de agua y eso favorece que se siga reproduciendo el mosquito", comentó.