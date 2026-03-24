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Confirman 2 heridos más por explosión en Mexquitic

Otras dos personas murieron durante el incendio provocado por la pirotecnia

Por Rubén Pacheco

Marzo 24, 2026 03:00 a.m.
A
Confirman 2 heridos más por explosión en Mexquitic

Además de informar que se mantiene el reporte de dos fallecimientos por una explosión de pirotecnia en el municipio de Mexquitic de Carmona, María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), notificó que dos personas más se mantienen hospitalizadas en estado delicado.

Precisó que, con apoyo de los dictámenes de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) y del Cuerpo de Bomberos Metropolitanos de San Luis Potosí, podrá determinarse la causa de la explosión.

Matizó que el Ministerio Público responsable de la indagatoria, se encuentra en proceso de integrar la carpeta de investigación e integrar todos los indicios y testimoniales.

Refirió que la averiguación indaga el delito de homicidio, sin embargo, todavía falta definir si se trató de una cuestión dolosa o culposa.

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"Estamos haciendo la investigación. Se está pidiendo el apoyo a diversas autoridades (...) estamos estableciendo la investigación", declaró la fiscal.

Aparte, Mauricio Ordaz Flores, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), complementó que seis personas resultaron lesionadas, pero dos están ingresadas en un centro hospitalario con reporte de estado de salud grave.

Subrayó que los responsables de los fuegos pirotécnicos tenían un permiso de Zacatecas, cuyo aval no comunicaron al Ejército Mexicano, ni al gobierno estatal.

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