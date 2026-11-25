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El Ayuntamiento de San Luis Potosí no ha colocado adornos navideños en los árboles de Plaza de Armas durante los cinco años recientes, pero el Gobierno del Estado sí habría ocasionado daños al arbolado al instalar luces y sujetadores metálicos, señaló el titular de la Dirección de Servicios Municipales, Christian Azuara.

La asociación Cambio de Ruta promovió un amparo para proteger las 22 magnolias de este espacio público.

El funcionario sostuvo que los daños no son recientes y recordó que en años anteriores se colocaron clavijas y otros elementos directamente en los árboles para sujetar la decoración navideña.

Incluso, señaló que en una ocasión se cortó una rama de una magnolia para facilitar la instalación de los adornos. Añadió que el municipio ha documentado afectaciones en los ejemplares y que, cuando el juzgado emita una respuesta sobre el amparo, presentará los antecedentes y valoraciones correspondientes.

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Azuara indicó que las afectaciones no se limitan a Plaza de Armas, pues también se han identificado daños en jacarandas de la plaza del Carmen, además de ejemplares del Jardín de San Francisco.

Explicó que incluso el retiro de las abrazaderas utilizadas para sujetar las luces puede provocar lesiones en la corteza, mientras que las perforaciones representan un riesgo de infección por bacterias que podrían comprometer la supervivencia de los árboles.

El titular de Servicios Municipales criticó que el Gobierno estatal solicite podas de magnolias para facilitar la proyección de imágenes durante sus actividades, en lugar de buscar alternativas que eviten intervenir el arbolado. También cuestionó que las autoridades estatales presuman una agenda ambiental mientras, dijo, mantienen prácticas que deterioran los espacios verdes.