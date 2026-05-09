Conflicto con taxistas es "juego de nunca acabar"

La presidenta de la Comisión de Movilidad del Congreso del Estado, Jacquelinn Jáuregui Mendoza, rechazó que la destitución de Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) vaya a resolver el conflicto con taxistas y aseguró que las protestas del gremio, se han convertido en "un juego de nunca acabar", mientras los propios inconformes continúan utilizando plataformas digitales para operar sus unidades.

Luego de la manifestación realizada este jueves sobre la carretera federal 57, la legisladora sostuvo que el problema de fondo no es la actual titular de la SCT, sino el desacuerdo de un sector del gremio con el reglamento que regula al transporte público y privado. "Así la puedan sustituir, va a llegar otra persona y va a ser exactamente lo mismo", declaró. Jáuregui Mendoza recordó que las protestas ya ocurrían desde administraciones anteriores y afirmó que la normativa vigente no fue creada por Martínez Acosta, sino que proviene de otros gobiernos y se ha modificado con el tiempo.

La diputada también cuestionó la postura de taxistas que rechazan públicamente a las plataformas digitales, aunque continúan trabajando mediante aplicaciones. Añadió que las inconformidades provienen únicamente de un sector del gremio y no de la totalidad de concesionarios.

Jáuregui Mendoza criticó además las afectaciones provocadas por las movilizaciones y aseguró que recibió reportes de personas perjudicadas mientras intentaban llegar a diversos destinos. "No se fijan que están afectando a varias ciudadanías", expresó. Aunque reconoció el derecho a manifestarse, insistió en que autoridades y transportistas deben privilegiar el diálogo para evitar nuevos bloqueos y congestionamientos.

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Pese a las exigencias de los manifestantes para remover a Martínez Acosta del cargo, la legisladora defendió el desempeño de la funcionaria al frente de la SCT.