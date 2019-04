Congresistas piden aclarar el uso de facturas apócrifas

"Exigiremos a la Auditoría Superior del Estado y de la Federación, que intervenga en la investigación que se realice para aclarar el presunto uso de facturas apócrifas", anunció la diputada Marite Hernández Correa, quien preside la comisión de Vigilancia del Congreso del Estado.

La legisladora catalogó el uso de documentos apócrifos como una práctica "corrupta" que no debería de ejercerse dentro de la función pública, "cómo vas a presentar facturas que no representan absolutamente nada, no es una práctica transparente", dijo.

Aseguró que el Congreso del Estado coadyuvará con todo lo que la autoridad solicite, a fin de que se aclare el uso de supuestos documentos apócrifos.

"Es acertado comenzar una investigación, todo lo que dé indicios de no trasparencia o falta de rendición de cuentas se tiene que denunciar, y nosotros estamos obligados como representantes populares a actuar en consecuencia y acercar los documentos necesarios a las dependencias que tienen la facultad para hacer responsables de estas faltas".