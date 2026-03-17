Congreso, aún sin definir consultas a pueblos indígenas

A semanas de que venza el plazo impuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Congreso del Estado aún no define ni el presupuesto ni la empresa que realizará las consultas a pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas y personas con discapacidad, aunque ya prevé contratar a una firma externa para llevar a cabo el proceso.

El diputado del PVEM, Héctor Serrano Cortés, informó que el ejercicio será delegado a una empresa especializada en estudios de opinión pública, la cual deberá contar con el prestigio suficiente para garantizar su validez. Aunque no existe una definición formal, señaló que una de las propuestas sería De las Heras Demotecnia, dirigida por Rodrigo Galván de las Heras.

El legislador indicó que la empresa se encargaría directamente de realizar la consulta y que la intención es reducir el gasto, luego de que el ejercicio anterior —que costó cerca de 9 millones de pesos— fuera sancionado por incumplimientos atribuibles al área jurídica del Congreso.

Pese a la cercanía del plazo, reconoció que no se cuenta con un techo presupuestal, por lo que será necesario gestionar los recursos. Añadió que el costo dependerá de la definición de las preguntas y del universo poblacional a consultar, aspectos que aún están en proceso.

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Serrano Cortés señaló que el diseño del ejercicio se construye con asesoría de la SCJN, a fin de cumplir con los criterios legales establecidos. "Lo que queremos es tener claro las preguntas y el universo que debemos atender para que la consulta sea efectiva", afirmó.

En agosto de 2025, la SCJN emplazó al Congreso de San Luis Potosí a acreditar avances en estas consultas, derivadas de la acción de inconstitucionalidad 141/2022 y su acumulada 152/2022.