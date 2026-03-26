Congreso "congela" ley para elección por usos y costumbres
La falta de adecuaciones legales en San Luis Potosí mantiene bloqueada la posibilidad de que comunidades indígenas elijan a sus autoridades mediante usos y costumbres, un rezago que el Tribunal Electoral del Estado (TEE) determinó como una omisión legislativa del Congreso local.
El señalamiento deriva del juicio ciudadano TESLP/JDC/004/2026, promovido por Rafael Reyes Martínez y otros integrantes de comunidades indígenas, quienes impugnaron la ausencia de un marco normativo que les permita dejar el sistema de partidos políticos y ejercer sus propios mecanismos de organización interna.
Al resolver el caso, el Tribunal concluyó que, pese a la reforma al Artículo 2º constitucional publicada en septiembre de 2024, el Poder Legislativo estatal no ha concretado cambios ni en la Constitución local ni en leyes secundarias, lo que mantiene sin efectos prácticos el reconocimiento de la libre determinación y autonomía de estos pueblos.
La sentencia establece que el Congreso deberá avanzar en la armonización legal para reconocer a comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, lo que implica ajustar el marco normativo a sus sistemas internos
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