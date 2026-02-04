logo pulso
Congreso endilga a Ceepac consultas

Corre x tu Marca y ADERIAC entregan donativo a Bomberos de San Luis Potosí

Congreso endilga a Ceepac consultas

Por Ana Paula Vázquez

Febrero 04, 2026 03:00 a.m.
A
Congreso endilga a Ceepac consultas

Con al menos tres consultas públicas pendientes por mandato judicial y una bolsa cercana a los ocho millones de pesos prevista para realizarlas, el Congreso del Estado ahora busca que sea el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) quien se encargue de llevar a cabo todos estos ejercicios.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Héctor Serrano Cortés, informó que este jueves sostendrán una reunión con la presidenta consejera, Paloma Blanco López y los consejeros electorales para analizar que este órgano asuma la organización de estas y próximas consultas, al considerar que es la instancia que conduce los procesos democráticos y que puede garantizar equidad, inclusión y certeza jurídica.

El legislador explicó que, aunque el Ceepac requeriría presupuesto para realizarlas, hacerlo a través de este organismo permitiría reducir el gasto proyectado y, sobre todo, evitar que los ejercicios vuelvan a ser invalidados, como ocurrió previamente con una consulta que tuvo que repetirse al no cumplir con los requisitos legales.

Entre las consultas actuales que el Congreso está obligado a realizar se encuentra la relacionada con el cambio del sistema de partidos a usos y costumbres en comunidades indígenas, otra vinculada con derechos humanos y la consulta en materia de educación inclusiva para personas con discapacidad, esta última derivada de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó un capítulo completo de la Ley de Educación del Estado por haberse aprobado sin consulta previa.

