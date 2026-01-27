Conmemoran 30 años de la Deleg. La Pila

En el 30 aniversario de la Delegación La Pila, en la sesión Solemne de Cabildo llevada a cabo en esta demarcación, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos remarcó la importancia de sacar el Cabildo de su sede, "para escribir la historia de San Luis Capital desde sus delegaciones, además de cerrar filas a favor de La Pila".

El alcalde Enrique Galindo agradeció a quienes han formado generaciones de habitantes de La Pila, así como a las personas que desde diferentes ámbitos dan testimonio del legado de sus habitantes. El Presidente Municipal recordó que fue en esta administración que se dio la institucionalización de la fundación. Dijo que se continuará con la promoción de esta demarcación para que crezca y se consolide.

Asimismo, el Cabildo en pleno autorizó la entrega de reconocimientos institucionales a personas líderes de La Pila, por su contribución al desarrollo social, cultural e institucional. El Presidente Municipal Enrique Galindo distinguió a Manuela López Rivera por su destacada trayectoria en la docencia; a Sabina Martínez de la Cruz por su dedicación al rescate y cuidado de animales; y a Jorge Rivera Torres por ser un referente del ciclismo y por su disciplina y esfuerzo.

Otras personalidades reconocidas fueron: Luisa Espinoza Gómez por más de 30 años dedicados a la enseñanza, así como Juana Ramos Miranda cuya vida profesional ha estado marcada por la vocación, el compromiso y un profundo amor por la educación y por la comunidad de La Pila.

Al tomar la palabra, el cronista local de esta delegación, Matías Rosas Ávila, llevó a cabo una reseña de esta Delegación, sus aportaciones históricas, pero también en distintos ámbitos en la actualidad. Reafirmó la relevancia del reconocimiento de La Pila como una Delegación, así como la Institucionalización del día de este nombramiento oficial y también la creación del escudo como parte de su identidad.