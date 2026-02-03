logo pulso
Constante, la reparación de guía podotáctil, admite Obras Públicas

Vehículos y comercios afectan la accesibilidad en el Centro Histórico

Por Rolando Morales

Febrero 03, 2026 01:09 p.m.
A
Foto: Citlally Montaño-Pulso

Foto: Citlally Montaño-Pulso

La Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de San Luis Potosí ha tenido que intervenir de manera constante para reparar la guía podotáctil instalada en el Centro Histórico, luego de que el paso de vehículos, grúas y el movimiento de mercancía pesada hayan dañado decenas de piezas.

El titular del área, Eustorgio Chávez Garza, explicó que, aunque la colocación de estas franjas forma parte del proyecto de accesibilidad universal que arrancó en las primeras nueve manzanas del primer cuadro y que ahora busca ampliarse hacia la Calzada de Guadalupe, el mantenimiento se ha vuelto frecuente por el uso inadecuado del espacio peatonal.

De acuerdo con los reportes de la dependencia, entre 500 y 600 losetas, ya sean de concreto polimérico o de cantera, han requerido reparación o reposición. Para hacer frente a estos daños, Obras Públicas mantiene un stock aproximado de 2 mil piezas destinadas exclusivamente a reposiciones.

El funcionario señaló que no solo el comercio ambulante provoca afectaciones; también influyen trabajos nocturnos de mantenimiento, maniobras con carritos y el ingreso de vehículos o grúas semipesadas a zonas peatonales. Incluso se han aplicado sanciones a automovilistas que invaden la guía, como el caso de un taxi que fue infraccionado.

Inaugura EG Ruta de Accesibilidad en Centro Histórico

SL Capital, modelo nacional de inclusión; entrega el Alcalde guía podotáctil, rampas de acceso y señalética

Ante la recurrencia de los daños, la dependencia trabaja junto con el Instituto Municipal de Planeación, la Unidad de Gestión del Centro Histórico y la Dirección de Comercio para generar conciencia entre comerciantes y prestadores de servicios, con el fin de mantener despejada la ruta táctil y reducir las reparaciones constantes.

