Constructora sabía de falla geológica en Nueva Aurora

El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, señaló que la licencia de construcción otorgada a la empresa Corporativo Proyecto Platino S.A de C.V., se advirtió con puntualidad la presencia de una falla geológica para la construcción de viviendas en el fraccionamiento Nueva Aurora, durante la administración de Xavier Nava Palacios.

Esto luego de que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado (TCAE) emitiera una resolución en la que el Ayuntamiento tiene que pagar más de 44 millones de pesos por concepto de daño material a la mencionada empresa.

Puesto que tras la autorización de la construcción de 45 viviendas, la autoridad impidió el proyecto por la presencia de una falla geológica en la zona.

Al respecto, el edil capitalino lamentó la situación y puntualizó que la licencia otorgada al desarrollador ya contaba con la advertencia sobre la falla geológica, “el desarrollador dice, tú me diste la licencia, eres responsable, yo invertí y ahora págame, pero en la licencia de construcción se advierte con puntualidad que hay una falla geológica y que hay reglas, no es que no se pueda construir, pero hay reglas”.

Galindo Ceballos refirió que a pesar de este conocimiento, la empresa construyó sobre la falla, y explicó que en esa zona existen una serie de amortiguamientos que limitan las acciones de construcción a los perímetros.

Ante esta situación señaló que revisará a detalle la resolución del Tribunal, pues afirmó que se cuenta con la licencia y todos los documentos, “es hasta sorprendente, porque estaba perfectamente documentado que había una falla geológica, que no se podía construir ahí, el desarrollador construyó y bueno ahora resulta que nos sentenciaron, voy a ver el estatus jurídico”.