Contagiados no acatan aislamiento

Sin precisar el número de personas, la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado (Ssa), reportó la detección de pacientes confirmados de Covid-19 y contactos de alto riesgo de la misma, que no respetan el aislamiento obligatorio.

Miguel Ángel Lutzow Steiner, vocero del Comité Estatal para la Seguridad en Salud, expuso que el personal de seguimiento de las jurisdicciones sanitarias ubicó las irregularidades, situación que implica la expansión de la enfermedad en la entidad.

En conferencia de prensa, el epidemiólogo exhortó a quienes no atienden esa recomendación de vital relevancia, aislarse en sus hogares por un mínimo de 14 días, en aras de evitar afectar a su familia

A su vez, Mónica Liliana Rangel Martínez, titular de la (Ssa), reportó que entre los casos familiares, se encontró que los contagios se están dando de forma directa, es decir, que una persona infectada es visitada o acude a visitar a algún familiar vulnerable.

La entrevistada indicó que, de los casos positivos en la entidad, solo en tres pacientes se tuvo que actuar de manera distinta, porque no acataron las instrucciones de sanidad, conforme a los protocolos sanitarios.

Al igual que en otras ocasiones, solicitó a la ciudadanía no salir de casa, si no es necesario; no visitar familiares, sobre todo si tienen factores de riesgo como enfermedades crónico degenerativas; utilizar cubrebocas; guardar la sana distancia, entre otras medidas indispensables.