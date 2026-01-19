logo pulso
Continúa buena respuesta para el pago del Predial

Llaman a los contribuyentes a aprovechar los descuentos

Por Martín Rodríguez

Enero 19, 2026 03:00 a.m.
A
Continúa buena respuesta para el pago del Predial

En la primer quincena del año, los contribuyentes aportaron ya el 35 por ciento de la expectativa de ingresos por recaudación de Impuesto Predial en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, informó la titular de la Dirección de Catastro Municipal, Reyna Sarahí Patiño Aguilar.

De una proyección de recaudación de 70 millones como parte del programa "Contribuyente Cumplido 2026", en las dos primeras semanas se ha recaudado más de 24 millones de pesos.

Durante los primeros 15 días del 2026, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez alcanzó una meta de recaudación por Impuesto Predial del 35% de la meta total, a través del programa "Contribuyente Cumplido 2026", el cual estará vigente hasta el mes de marzo  descuentos del 15, 10 y 5 por ciento por pronto pago durante el primer trimestre del año.

La titular de la Dirección de Catastro Municipal, Reyna Sarahí Patiño Aguilar, reconoció la responsabilidad y el compromiso de las y los contribuyentes soledenses, ya que este avance en la recaudación del impuesto no sería posible sin la participación ciudadana. "Hemos alcanzado más de 24 millones de pesos recaudados, lo que nos da la seguridad de que la meta la alcanzaremos con total confianza y éxito al término del programa", dijo.

    Llevan Jornada de Paz a secundaria ESCA
    SLP

    Redacción

    Pláticas sobre riesgos digitales y convivencia escolar.

    Vecinos de la Zona Norte presionan por obras frenadas
    SLP

    Rolando Morales

    Exigen al Gobierno reactivar mesas de trabajo y aclarar retrasos en vialidades

    Municipio acusa al estado por avenidas a oscuras
    SLP

    Rolando Morales

    Avenidas intervenidas por Seduvop siguen sin pasar al control municipal.

    Alcalde estima 300 calles sin pavimentar en la capital
    SLP

    Rolando Morales

    Prioridades y criterios para el desarrollo de obras urbanas en San Luis Potosí.