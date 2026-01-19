Continúa buena respuesta para el pago del Predial

En la primer quincena del año, los contribuyentes aportaron ya el 35 por ciento de la expectativa de ingresos por recaudación de Impuesto Predial en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, informó la titular de la Dirección de Catastro Municipal, Reyna Sarahí Patiño Aguilar.

De una proyección de recaudación de 70 millones como parte del programa "Contribuyente Cumplido 2026", en las dos primeras semanas se ha recaudado más de 24 millones de pesos.

Durante los primeros 15 días del 2026, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez alcanzó una meta de recaudación por Impuesto Predial del 35% de la meta total, a través del programa "Contribuyente Cumplido 2026", el cual estará vigente hasta el mes de marzo descuentos del 15, 10 y 5 por ciento por pronto pago durante el primer trimestre del año.

La titular de la Dirección de Catastro Municipal, Reyna Sarahí Patiño Aguilar, reconoció la responsabilidad y el compromiso de las y los contribuyentes soledenses, ya que este avance en la recaudación del impuesto no sería posible sin la participación ciudadana. "Hemos alcanzado más de 24 millones de pesos recaudados, lo que nos da la seguridad de que la meta la alcanzaremos con total confianza y éxito al término del programa", dijo.

