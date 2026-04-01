Continúa la apertura de los Centros de Desarrollo y Aprendizaje en SLP

El Ayuntamiento de San Luis Potosí avanza en la renovación y relanzamiento de los ahora llamados Centros de Desarrollo y Aprendizaje, antes Centros de Desarrollo Comunitario, informó el titular de la Secretaría de Bienestar municipal, Edmundo Torrescano Medina.

Explicó que, tras la aprobación del Cabildo para el cambio de nombre, actualmente se encuentran en un proceso administrativo para actualizar su funcionamiento y ampliar las actividades que ofrecen.

Más allá del ajuste en la denominación, el funcionario indicó que la intención es darle un nuevo enfoque a estos espacios, para que funcionen como puntos más activos de aprendizaje y participación vecinal.

En total son 13 centros los que entrarán en esta etapa de renovación, con la idea de relanzarlos con una oferta más amplia y útil para la vida diaria, desde oficios hasta actividades culturales y recreativas.

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También se busca que no se limiten a sus instalaciones, sino que lleven actividades a parques y espacios públicos en las colonias, con el fin de acercarse a más personas.

Torrescano Medina señaló que este relanzamiento apunta a que los centros se conviertan en espacios más abiertos, donde tanto usuarios como vecinos puedan participar, ya sea aprendiendo o compartiendo conocimientos.

Añadió que las actividades seguirán siendo gratuitas, con la intención de que más gente pueda integrarse a esta nueva etapa de los centros.