Continúa vacunación aún sin casos de sarampión

Por Leonel Mora

Marzo 06, 2026 03:00 a.m.
A
Continúa vacunación aún sin casos de sarampión

A pesar de que no existen casos confirmados de sarampión en Soledad, el Servicio Médico del Ayuntamiento continúa aplicando vacunas y completando esquemas tanto en los consultorios médicos gratuitos como en centros de preescolar.

Durante esta labor se han atendido casos de niños que no cuentan con ninguna vacuna, por lo que se les han aplicado hasta cuatro biológicos de una sola vez para completar sus esquemas de vacunación, lo que ha llevado a que, en algunos casos, dichos antígenos se agoten rápidamente.

Ayer jueves, se aplicaron vacunas contra el sarampión, influenza y otras enfermedades en el jardín de niños "María de los Ángeles Ávila", del fraccionamiento Real Providencia, y este viernes se hará lo mismo en la segunda sección de La Lomita, en el kínder "Gloria Lozano Enríquez".

En los consultorios médicos gratuitos ubicados en Los Cactus y en la colonia San Felipe se agotaron las dosis debido a la nutrida respuesta de la población que desea protegerse y proteger a sus niñas y niños, pero el Servicio Médico de Soledad está en comunicación constante con la Jurisdicción Sanitaria correspondiente para seguir atendiendo a la población con vacunas contra el sarampión y otros padecimientos.

