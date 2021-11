Contradice SUTSGE al oficial mayor y lo califica de desinformado; asegura que Gobierno sí ha despedido a sindicalizados

"Si no sabe, yo le informo que ha corrido a más de 18 sindicalizados del SUTSGE, a quienes nada más les ha entregado un ridículo papelito que dice que son personal de confianza sin probar que hacen esas funciones", reprochó este viernes por la noche la secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de Gobierno del Estado, Bernardina Lara Argüelles al titular de la Oficialía Mayor, Noé Lara Enríquez.

Dijo que si el gobernador es abogado, no se comprende que no se respete la ley, ni los acuerdos con el Gobierno del Estado. "Ojalá que nos entienda y vea que su oficial mayor no quiere trabajar y solo le miente a él, a la ciudadanía y a los trabajadores, ya que exclusivamente atiende a un sindicato minoritario, porque ese no le exige nada".

Relató el caso de una trabajadora agremiada al SUTSGE, basificada y sindicalizada, con 11 años de antigüedad, quien fue despedida injustificadamente, para darle trabajo a otra persona de nombre Daniel Martínez.

Pidió a Noé Lara que no malinforme a la ciudadanía.