logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EL AGUA QUE NO ESTÁ

Fotogalería

EL AGUA QUE NO ESTÁ

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Convocan a una nueva jornada de vacunación

Por Leonel Mora

Marzo 24, 2026 03:00 a.m.
A
Con apoyo de los Servicios de Salud del Estado, este martes 24 y jueves 26 habrá vacunación contra el sarampión para diversos grupos poblacionales de Villa de Pozos, jornadas que tendrán lugar en la Plaza las Águilas.

El gobierno municipal informó que el horario de aplicación será de 10:00 de la mañana a 2:00 de la tarde únicamente y que también se podrán cubrir esquemas incompletos de vacunación contra otras enfermedades.

Se dará prioridad a niñas y niños de 12 y 18 meses, así como de seis años al ser el grupo etario más vulnerable al sarampión, además de que también se vacunará a adolescentes de 10 a 19 años que no cuenten con su esquema completo.

En cuanto a personas adultas, se aplicará el antígeno a quienes tengan entre 20 y 49 años y que no hayan sido vacunadas antes o desconozcan su estado de inmunización.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

