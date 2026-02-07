Convocan aspirantes para ingresar a la GCM de Soledad

logo pulso
Por Samuel Moreno

Febrero 07, 2026 03:00 a.m.
El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez mantiene abierta de manera permanente la convocatoria para el ingreso de nuevos elementos a la Guardia Civil Municipal, informó el alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

El edil señaló que el objetivo es reforzar el estado de fuerza de la corporación, a través de la incorporación de personal que cumpla con los requisitos y evaluaciones correspondientes, en un contexto de coordinación con autoridades estatales y federales para la realización de operativos conjuntos en el municipio.

Explicó que los aspirantes deben someterse a los procesos de control y confianza, además de recibir capacitación y certificación conforme a los lineamientos establecidos para el desempeño policial. Indicó que estos procedimientos forman parte de la operación regular de la corporación.

En relación con las condiciones laborales, Navarro Muñiz detalló que el salario base para los elementos de nuevo ingreso oscila entre los 16 mil y 17 mil pesos mensuales, con la posibilidad de alcanzar hasta 22 mil pesos mediante bonos estatales. Asimismo, precisó que los policías cuentan con servicio médico privado y las prestaciones que marca la ley.

El presidente municipal reiteró que la convocatoria permanece abierta para quienes estén interesados en integrarse a la Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez.

