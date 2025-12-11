Coopera alcaldía con hoteles para mejorar accesos

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, aseguró que el Gobierno Municipal está optando por esquemas de cooperación directa con negocios turísticos para acelerar la adecuación de espacios accesibles, ante el rezago que persiste

en el sector.

Actualmente, solo alrededor del 2% de los hoteles cumplen con los estándares internacionales de inclusión, cuando la referencia mínima es de 4%, de acuerdo con datos de la propia dirección de Turismo.

Galindo explicó que, más que emitir exhortos formales que, dijo, suelen percibirse como regaños, el Ayuntamiento ha comenzado a ofrecer apoyo técnico y operativo para que hoteles y restaurantes puedan cumplir con las condiciones de accesibilidad sin enfrentar procesos administrativos complicados o inversiones que consideran elevadas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Como ejemplo, mencionó que en algunos restaurantes del Centro Histórico fue el propio municipio quien construyó rampas de acceso en las fachadas. Después, los establecimientos realizaron ajustes internos, como la modificación de la altura de los baños para personas de talla baja o usuarias de silla de ruedas.

El alcalde afirmó que el mismo esquema se está aplicando con hoteles ubicados en la zona centro: el Ayuntamiento rehabilita banquetas, rampas y accesos, mientras que los propietarios se encargan de adecuar sus instalaciones internas. Según Galindo, esta fórmula ha dado resultados y ha permitido que más empresarios se sumen al proceso.

Sobre la disposición del sector, señaló que la mayoría de hoteleros, restauranteros y prestadores de servicios turísticos muestra apertura cuando se les plantea una colaboración que también incluye inversión municipal. Reconoció que algunos empresarios consideran costosas las adecuaciones, pero sostuvo que ofrecerles apoyo directo ha ayudado a superar esas resistencias.