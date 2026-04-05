Copa Potosí 2026 ¡El Mejor Torneo!

Como parte del impulso sin límites del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona al deporte, la Copa Potosí 2026 se consolidó como el torneo de fútbol amateur más importante de todo el país, al reunir a más de 80 mil aficionados y otorgar una bolsa de 1 millón 900 mil pesos en sus distintas categorías.

En esta edición, el equipo de Chivas Impulsora se proclamó campeón tras vencer 2-1 a Epoxipisos Tacos Julio, mientras que en la rama femenil, Proline Ángel y Asociados se llevó el título con marcador de 1-0 frente a PKS Blinders.

Más de mil 400 futbolistas participaron en las categorías infantiles, juveniles y libres, en ambas ramas, destacando el alto nivel competitivo durante los seis días de actividad.

Gracias al trabajo sin límites para fortalecer el deporte, el torneo registró saldo blanco y una destacada asistencia en sedes como la Unidad Deportiva Adolfo López Mateos, el Instituto Potosino de la Juventud (Inpojuve) y la Universidad Politécnica de San Luis Potosí (UPSLP), cerrando en el estadio Libertad Financiera con más de 13 mil aficionados y consolidando el cambio que se vive y se siente con la Copa Potosí como un referente nacional.

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