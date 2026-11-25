Coparmex prepara un foro fiscal y laboral
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La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) prepara un foro fiscal y laboral con el que pretende que las empresas, no sean tomadas por sorpresa, con el endurecimiento de las políticas para asegurarse de los trabajos de 8 horas y el timbrado inmediato tanto de nóminas como de su acompañamiento de relación de horarios laborales por trabajador.
El foro fiscal permitirá conocer de primera mano las especificaciones y reformas a la Ley Federal del Trabajo en materia de cumplimiento, prevención y responsabilidad empresarial para el caso de la Ley Silla. Otro aspecto se refiere a la jornada laboral de 40 horas y la etapa gradual de cumplimiento
Para el caso de las reformas fiscales, los capacitadores se refieren a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) y en particular a los límites para el acceso a deducciones autorizadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
El ejercicio fiscal 2027, también trae algunas otras precisiones nuevas, tales como ajustes en los pagos de impuestos mensuales del propio Impuesto Sobre la Renta y cambios principales al régimen simplificado de contribuyentes.
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