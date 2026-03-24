"Coquetean" con el Verde varios ediles

Aunque han existido acercamientos con presidentes municipales de distintas regiones del estado, no es momento de incentivar cambios de partido, sino de privilegiar la estabilidad en los gobiernos locales, afirmó Ignacio Segura Morquecho, dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Lo anterior, al ser cuestionado sobre el reciente anuncio del alcalde de Vanegas de separarse de Morena para integrarse al PVEM, situación ante la cual el líder partidista fue enfático en señalar que los tiempos políticos actuales demandan responsabilidad institucional.

"Los tiempos ahorita ya son distintos, lo más sano para cualquier presidente o presidenta municipal es concluir con las siglas con las que llegó la administración", sostuvo.

Segura Morquecho reconoció que sí han existido reuniones con alcaldes de diversos municipios; sin embargo, aclaró que estos acercamientos no tienen como finalidad promover su incorporación al Partido Verde, sino atender temas de gestión y fortalecer el trabajo coordinado entre niveles de gobierno.

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Aunque evitó precisar qué municipios han manifestado interés en acercarse al instituto político, aseguró que son varios los casos en los que se mantiene diálogo.

principalmente en torno a proyectos y necesidades locales.

En otro tema, el dirigente estatal adelantó que el PVEM ya avanza en la consolidación de sus comités municipales con miras al próximo proceso electoral, al señalar que en varias demarcaciones los equipos se encuentran prácticamente definidos.

Indicó que el partido se mantiene en una etapa de organización interna, con el objetivo de llegar fortalecido a la contienda electoral de 2027.

"El partido está listo y continúa trabajando para llegar con fuerza al siguiente proceso electoral", concluyó.