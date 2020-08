Cordero sí asesoró a la ABCO, pero no se le pagó: Sedeco

Hace meses, el ex senador y ex secretario de Hacienda Ernesto Cordero Arroyo, prestó servicios de asesoría para proyectos que incluso no están implementados, pero funcionarían para la Alianza Bajío Centro Occidente (ABCO), y por los cuales, la Secretaría de Desarrollo Económico de San Luis Potosí no ha desembolsado ni un solo peso, advirtió el titular de la dependencia estatal, Gustavo Puente Orozco.

En entrevista, el funcionario aclaró que sus servicios fueron prestados como profesionista y como parte de un despacho.

Explicó que Ernesto Cordero participó con asesorías en varias entidades federativas en materia de operación de la alianza e incluso él presentó varios proyectos, asesorando algunos planes, pero ese fue el único alcance.

Dijo que él presentó los proyectos a la alianza centro Bajío pero San Luis Potosí no ejerció ningún gasto a través de la Sedeco.

“Hasta ahora sólo hay algunas propuestas que presentó hace algunos meses, pero todavía ni siquiera está y ni siquiera se ha sabido todavía de proyectos y sólo hay algunas ideas, pero en eso nos quedamos”, señaló

Gutavo Puente dijo que la Sedeco sigue trabajando con lo que tiene y llegado el instante idóneo serán los gobernadores que le encarguen valorar”.

Añadió que de Sedeco de San Luis Potosí no ha surgido pago alguno para el responsable de los proyectos y dijo no saber la situación actual de pagos por otras vías en caso de que los hubiera.

En una reciente publicación, la revista “Proceso” publicó que el ex senador recibía pagos de los gobiernos estatales que integran la ABCO.