Corretean a estatales; hieren a uno

Bodegueros de Abastos hacen ver mal a la GCE, pero al final detienen a tres

Por Martín Rodríguez

Febrero 12, 2026 03:00 a.m.
A
Corretean a estatales; hieren a uno

Personas identificadas como trabajadores del Centro de Abastos corretearon y agredieron a tres elementos de la Guardia Civil del Estado que vigilaban la zona; hubo lesionados y detenidos.

Operativo de vigilancia y conflicto en Centro de Abastos

El presidente del Patronato del Centro de Abastos, Emmanuel Valdez, informó que el operativo de vigilancia que derivó en el problema se debe a que tratan de poner orden y establecer un reglamento, con lo que hay gente que no está de acuerdo porque no tenían empatía con esas reglas, "y cuando ponemos un cambio trae problemas y resentimientos, por lo que tratamos de apoyar la seguridad".

Detalles del enfrentamiento y detenciones

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Los policías hacían trabajo de vigilancia, según la versión de los locatarios, en un operativo de rutina, sin embargo, en un instante algunos trabajadores de carga trataron de ahuyentar a los policías que se encontraban en el lugar y los repelieron, cuando los policías intentaron intervenir, una turba se fue encima de los policías y según las cuentas oficiales, causó lesiones a tres de ellos.

La reacción de la Guardia Civil llevó a la detención de algunos de los participantes en la corretiza y fueron turnados al Ministerio Público. Emmanuel Valdez informó que derivado de los recorridos, ocurrió una agresión a los elementos policiales "y derivó en una batalla".

