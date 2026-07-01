Corrige Congreso reforma de transición de la Cegaip

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Una omisión en el decreto que ordena la desaparición de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), obligó al Congreso del Estado, a corregir su propia reforma, para evitar que el órgano de transparencia, quedara sin integración funcional antes de concluir el proceso de transición.

El diputado Luis Felipe Castro Barrón, vocal de la Comisión de Transparencia, defendió la modificación al señalar que no implica una ampliación de mandato, sino una medida temporal para evitar la parálisis del organismo mientras se construye la legislación secundaria. Sostuvo que abrir un nuevo proceso de designación no era viable por los tiempos que restan para completar la transición.

"No se está extendiendo un mandato o un periodo por parte de los comisionados porque no significa que puedan estar otros años al frente de la misma, recordemos que estamos en un periodo extraordinario de transición y lo que se está haciendo es garantizar que existan las cabezas, que existan los comisionados, que exista alguien al frente de la CEGAIP en lo que se finiquita este movimiento de transición del organismo", explicó Castro Barrón.