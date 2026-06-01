Costará 6 mdp arreglar puente de Villa de Arista

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Un estimado de alrededor de 6 millones de pesos significará la rehabilitación de puente localizado en el camino de la carretera 57 al municipio de Villa de Arista, afectado durante las lluvias de abril pasado, informó Francisco Reyes Novelo, titular de la Junta Estatal de Caminos (JEC).

Contextualizó el funcionario que la institución se encargó del planteamiento de mejoramiento del paso superior, donde se valoró la demolición de la estructura de rodamiento de la loza o la recuperación, en aras de recuperar los tiempos de reparación.

"Ya en el transcurso de esta semana se inician los trabajos. Decirte que por parte de la presidenta de Villa Hidalgo y también, por parte del presidente de Villa de Arista, recibimos al mismo tiempo la solicitud de reparación", aclaró.

Explicó Francisco Reyes Novelo, que luego de tener conocimiento de las afectaciones provocadas por las fuertes precipitaciones, personal de la JEC acudió a inspeccionar los daños y valorar el impacto estructural.

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En entrevista, el titular de la Junta Estatal de Caminos, reconoció que, si bien los estudios técnicos suelen tardar por la especificidad de los mismos, el proyecto de regeneración está concluido y comenzará a desarrollarse esta semana, principalmente en materia de cimentaciones.

"Estamos trabajando y revisando los otros que pudieran tener estas afectaciones a futuro, y ya lo estamos trabajando también. Yo creo que es de alrededor de 6 millones de pesos de entrada. Ya si hubiera alguna modificación en el proceso se va viendo", concluyó Francisco Reyes Novelo.