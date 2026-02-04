logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Corre x tu Marca y ADERIAC entregan donativo a Bomberos de San Luis Potosí

Fotogalería

Corre x tu Marca y ADERIAC entregan donativo a Bomberos de San Luis Potosí

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Crearían nueva fiscalía en breve

Por Ana Paula Vázquez

Febrero 04, 2026 03:00 a.m.
A
Crearían nueva fiscalía en breve

En medio de manifestaciones de colectivos de familiares, la toma de instalaciones y señalamientos de debilitamiento institucional en las áreas de búsqueda, el Congreso del Estado se encuentra por concluir el dictamen para crear la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, que podría quedar listo la próxima semana para ser presentado ante el Pleno.

La diputada Leticia Vázquez Hernández, presidenta de la Comisión Primera de Justicia, explicó que tras el receso legislativo se realizaron modificaciones al proyecto, lo que retrasó su conclusión, pero aseguró que el documento se encuentra en su etapa final. "Estamos ya a punto de concluir el dictamen. Tuvimos por ahí lo que fue el receso, pero como se presentaron unas modificaciones al dictamen, yo creo que la semana que entra esperemos ya estar con el completo parapresentarlo y que ya se dé salida a ese tema", declaró.

Indicó que uno de los pendientes que mantenía detenido el avance era el componente presupuestal, situación que quedó resuelta en enero con la aprobación del Presupuesto de Egresos del Estado, donde se estableció en artículos transitorios una reserva de 4 millones 696 mil 305 pesos para la operación de esta Fiscalía.

"Nos faltaba la parte del presupuesto, que también ya se aprobó ahora en enero. Y ya están casi listos para echarlo a andar".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Cinco nuevas rutas aéreas en San Luis Potosí
    Cinco nuevas rutas aéreas en San Luis Potosí

    Cinco nuevas rutas aéreas en San Luis Potosí

    SLP

    Pulso Online

    Volaris anuncia nuevos vuelos a Monterrey, Guadalajara, Puebla, Puerto Vallarta y Chicago.

    Mega puente de Circuito Potosí, a medias tras casi un año
    Mega puente de Circuito Potosí, a medias tras casi un año

    Mega puente de Circuito Potosí, a medias tras casi un año

    SLP

    Redacción

    Los trabajos iniciaron en marzo de 2025

    Déjenos trabajar, la única respuesta de la FGE a padres de Miguel
    Déjenos trabajar, la única respuesta de la FGE a padres de Miguel

    "Déjenos trabajar", la única respuesta de la FGE a padres de Miguel

    SLP

    El Universal

    Han transcurrido 10 días desde el asesinato y la autoridad no ha emitido ningún tipo de información

    Anuncian 13 nuevas rutas de Volaris; cinco desde SLP
    Anuncian 13 nuevas rutas de Volaris; cinco desde SLP

    Anuncian 13 nuevas rutas de Volaris; cinco desde SLP

    SLP

    El Universal

    La empresa amplía su presencia con los vuelos que iniciarán durante el primer semestre