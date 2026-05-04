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Crece consumo de drogas entre jóvenes

Por Samuel Moreno

Mayo 04, 2026 03:00 a.m.
A
Crece consumo de drogas entre jóvenes

El consumo de drogas entre jóvenes en San Luis Potosí presenta una tendencia al alza en los últimos años, aunque todavía se mantiene por debajo del promedio nacional, de acuerdo con datos recientes de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) 2025.

Según este estudio oficial, la región Nororiental —donde se ubica San Luis Potosí— registra una prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida de 13.4 por ciento, cifra inferior al 14.4 por ciento nacional, pero que refleja un incremento significativo respecto al 9.2 por ciento reportado en 2016. 

En el caso específico de adolescentes, considerados el grupo más vulnerable, los indicadores muestran señales mixtas. A nivel nacional, el consumo de cualquier droga en jóvenes de 12 a 17 años se redujo a 4.7 por ciento en 2025, aunque persiste el inicio 

temprano, con una edad promedio de 14.2 años para el primer contacto con sustancias. 

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