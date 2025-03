Informalidad crece 4.4%, reporta Inegi

Durante el tercer trimestre del 2024, la economía informal en el estado de San Luis Potosí registró incremento del 4.4 por ciento con respecto al mismo periodo del 2023, de acuerdo con la información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Según los datos de las Mediciones de la Economía Informal Trimestral por Entidad Federativa (MEITEF), la entidad potosina creció el sector informal 8.2 por ciento en la variación porcentual anual, mientras que otras modalidades de informalidad registraron un incremento de apenas 0.8 por ciento.

En el caso de los puestos de trabajos remunerados de la economía informal registraron un incremento del 2.1 por ciento en la variación anual, 0.4 por ciento más en el sector informal y 2.8 por ciento en otras modalidades de informalidad.

Mientras que en el caso de las remuneraciones de la economía informal se registró un incremento anual de 8.7 por ciento, 7.1 por ciento más en el sector informal y 9.5 por ciento en otras modalidades de informalidad.

De acuerdo con el Inegi la economía informal la define como la suma del sector informal y otras modalidades de informalidad, es decir, las actividades económicas que operan fuera de la regulación gubernamental, mientras que el sector informal se refiere específicamente a las unidades económicas (negocios) que no están registradas ni reguladas y operan con recursos del hogar. En la MEITEF, esto incluye micronegocios no registrados o no constituidos legalmente, como puestos ambulantes o talleres familiares.

Finalmente, en las otras modalidades de informalidad, este grupo incluye a los trabajadores que, aunque laboran en empresas o instituciones formales, lo hacen en condiciones de informalidad. Es decir, no tienen acceso a seguridad social ni prestaciones laborales. Tales como trabajadores subordinados sin seguridad social, trabajadores por cuenta propia en sectores distintos al informal y trabajadores en empresas formales pero sin contrato ni derechos laborales.