Crimen se infiltró en Matehuala

En el Ayuntamiento de Matehuala existe infiltración del crimen organizado en diversas direcciones, cuya irregularidad ya es investigada por la Fiscalía General del Estado (FGE), reveló el gobernador del estado José Ricardo Gallardo Cardona.

Gobernador Gallardo denuncia infiltración del crimen organizado en Matehuala

"Ya incursionan (los criminales) mandando en direcciones, manejando direcciones, manejando recursos de los ayuntamientos, que es el caso de Matehuala", subrayó.

Declaró que existen "muchas complicidades", por lo cual, la indagatoria ministerial permitirá descartar hasta qué punto se encuentran involucradas las dependencias municipales.

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Investigación ministerial y posible implicación del presidente municipal

Complementó que la averiguación determinará si el presidente municipal está relacionado por acción u omisión, que, de ser el caso, "pues imagínense el problema tan grave que sería", lamentó.

"Hay dependencias prácticamente coludidas con los maleantes de Matehuala. Hay investigación con la direcciones del municipio que están entregadas totalmente al crimen", afirmó.

Pese a lo revelado, matizó que la municipalidad camalense no es otro Tequila, Jalisco, municipio donde se dio a conocer recientemente involucramiento de la delincuencia organizada con el alcalde.