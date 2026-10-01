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Critica R. Anaya la retención de recursos en SLP

Específicamente los quitados al Ayto. y a la UASLP

Por Martín Rodríguez

Octubre 01, 2026 03:00 a.m.
A
Critica R. Anaya la retención de recursos en SLP
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      El senador Ricardo Anaya Cortés reprobó la retención de recursos y obras a instituciones como la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la alcaldía de la capital. 

      Aseguró que el Senado de la República va a pelear para que San Luis Potosí reciba completos los recursos que le corresponden a cada entidad pública o institución.

      Agregó que el propio alcalde de San Luis Potosí Enrique Galindo Ceballos expuso esta tarea de retención de recursos a la capital potosina o instituciones como la Universidad, pero en casos como el presidente municipal capitalino, "a él nada lo detiene, aunque haya adversidad sigue empujando para adelante".

      Según Ricardo Anaya, peleará desde el Senado de la República para que a San Luis le devuelvan los recursos que necesita. Añadió que el estado de San Luis Potosí le aporta mucho al país y por eso México tiene que regresarle mucho a este estado.

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      En el caso particular de la capital del estado, dijo que hay cercanía con el alcalde de la capital Enrique de Galindo Ceballos, además dijo sentirse emocionado de la forma en que el edil de la capital orientó su mensaje político relacionado con el informe de actividades. Dijo estar convencido de que a pesar de las condiciones financieras, vienen cosas muy grandes.

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