Critican inacción de SCT ante protesta de taxistas

La diputada Jacqueline Jáuregui Mendoza, presidenta de la Comisión de Movilidad del Congreso del Estado, calificó como ilegales los actos en los que taxistas retuvieron a conductores de plataformas digitales durante una reciente protesta en el Centro Histórico y advirtió que la privación de personas no puede justificarse bajo ningún argumento, en un conflicto que, dijo, exhibe la falta de control de la autoridad estatal.

Señaló que no hubo diálogo ni acercamiento previo con el Congreso ni con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), por lo que los manifestantes actuaron por cuenta propia. Cuestionó que, en lugar de recurrir a las instancias correspondientes, se optara por la fuerza para frenar la operación de otros trabajadores del transporte.

Indicó que ya existe una denuncia por parte de una de las personas afectadas, por lo que podrían derivarse responsabilidades legales. Sostuvo que quienes fueron retenidos tienen derecho a proceder jurídicamente y reiteró que este tipo de hechos no puede minimizarse, independientemente de la situación legal de las plataformas digitales.

La legisladora añadió que la titular de la SCT, Araceli Martínez Acosta, planteó la posibilidad de sancionar a los involucrados, aunque advirtió que el problema de fondo sigue sin resolverse: la ausencia de reglas claras para la operación del transporte. Alertó que esta falta de definición mantiene en riesgo tanto a taxistas como a conductores de aplicación, en un escenario donde la confrontación puede escalar.

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Adelantó que el Congreso impulsará un exhorto para que la autoridad estatal intervenga, aunque dejó claro que la regulación y operación del servicio corresponde a la SCT. Mientras no exista una respuesta efectiva, sostuvo, el conflicto seguirá trasladándose a las calles, con consecuencias que ya rebasaron la protesta y entraron en el terreno de la ilegalidad.